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    Demokrat vekilden Biden'a 'işgalin tarafını tutma' eleştirisi

    Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine "İşgalin tarafını tutan bir dil." sözleriyle tepki gösterdi.
    • AA
    • 13.05.2021 - 23:57
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    Demokrat vekilden Biden'a 'işgalin tarafını tutma' eleştirisi

    İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik şiddeti sürüyor.

    İsrail'in saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, dün konuyla ilgili açıklamasında İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtmiş, ancak 80'den fazla Filistinlinin hayatına mal olan İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınmıştı.

    ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

    "İŞGALİN TARAFINI TUTAN BİR DİL"

    Ocasio-Cortez, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır." değerlendirmesini yaptı.

    Demokrat vekil, İsrail'in saldırılarını görmezden gelip sadece Hamas'a yüklenen Biden yönetiminin sanki şiddetin kaynağı Filistinlilermiş gibi davrandığını belirterek, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil." yorumunu yaptı.

    Demokrat vekilden Biden a işgalin tarafını tutma eleştirisi #1

    Demokrat vekilden Biden a işgalin tarafını tutma eleştirisi #2

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