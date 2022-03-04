Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde üçüz kız kardeş aynı adamla evlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Luwizo isimli kişi üçüz kız kardeşlerden aynı gün evlilik teklifi alınca hiçbirini kırmadı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde türüne az rastlanacak bir olay yaşandı.

Luwizo isimli kişinin, 3 kardeş ile birden aynı anda evlenmesi ülkedeki halkı şaşkınlığa uğrattı.

Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlilik teklifinde bulundular. Kararsızlık içerisinde kalan Luwizo çareyi üçüyle de evlenmekte buldu..

"3'Ü DE AYNI GÜZELLİKTE OLDUĞU İÇİN HİÇBİRİNDEN VAZGEÇEMEDİM"

Olayın nasıl ilerlediğini anlatan Luwizo ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirtti. Sonrasında kardeşleriyle tanıştığını anlatan Luwizo onların da kendisinden hoşlandıklarını anlattı.

3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ONA OLAN AŞKIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Luwizo'nun evlilik tekliflerini öğrendiğinde büyük şok geçirdiğini belirten Natalie, "Durumdan haberdar olunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ama bizim ona olan aşkımız çok büyük olduğu için evlenmemize kimse mani olamadı" diye konuştu.

"HERKESE MUTLULUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Kardeşler, herkesin kısa süre içerisinde ayrılacaklarını düşündüğünü belirterek, "4'ümüzün anlaşamayacağını ve ayrılacağımızı düşünen insanlar çok fazla. Fakat biz iyi anlaşıyoruz ve herkese mutlu olduğumuzu göstereceğiz" sözlerini kullandı.