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    Demokratik Kongo'da düzenlenen saldırıda, İtalyan büyükelçi ve bir asker öldü

    İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda, büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 22.02.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 14:37
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    Demokratik Kongo'da düzenlenen saldırıda, İtalyan büyükelçi ve bir asker öldü

    İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

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