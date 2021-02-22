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- Demokratik Kongo'da düzenlenen saldırıda, İtalyan büyükelçi ve bir asker öldü
Demokratik Kongo'da düzenlenen saldırıda, İtalyan büyükelçi ve bir asker öldü
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda, büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.
- AA
- 22.02.2021 - 14:23
- Güncelleme : 22.02.2021 - 14:37
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.
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