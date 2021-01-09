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    Demokratlar, Trump'a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor

    ABD'de Demokratlar, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı pazartesi günü yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlanıyor.
    • AA
    • 09.01.2021 - 07:13
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 07:16
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    Demokratlar, Trump'a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor

    Amerikan medyasında yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hafta başında Trump'a karşı harekete geçmeyi planlıyor.

    "TRUMP, PENCE TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMALI"

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Demokrat vekillerle cuma günü yaptığı toplantıda, "Trump'ın Mike Pence tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini", ancak bunun olmaması durumunda kendilerinin azil sürecini başlatacaklarını söylediği kaydedildi.

    Demokratlar, Trump a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor #1

    TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE AZLİ OYLANABİLİR

    Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı sorumlu tutan Demokratların, çoğunluğu ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisinde hızlı bir şekilde azil soruşturması açıp ardından Meclis Genel Kurulunda oylama yapabilecekleri belirtiliyor.

    Demokratlar, Trump a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor #2

    CUMHURİYETÇİLER, TRUMP'IN AZLİNE KARŞI

    Ancak 20 Ocak'ta görev süresi sona erecek olan Trump'ın azil sürecinin, Temsilciler Meclisinden geçse bile Senatoya gelmesi ya da oylanması beklenmiyor.

    Demokratlar, Trump a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor #3

    Cumhuriyetçilerin 50 sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın azledilebilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun evet demesi gerekiyor. ABD medyasına yansıyan Cumhuriyetçi senatörlerin açıklamalarında azil konusunun gündemlerinde olmadığı vurgusu öne çıktı.

    Demokratlar, Trump a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor #4

    SUÇLANIRSA TARİHE GEÇECEK

    Temsilciler Meclisinde azil oylaması yapılır ve Trump suçlanırsa, "hakkında iki kez azil suçlaması yapılan" ilk başkan olarak Trump kayıtlara geçecek.

    Demokratlar, Trump a karşı 2. azil sürecine hazırlanıyor #5

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