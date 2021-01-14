Demokratların, Donald Trump'ın azlini istemesinin nedenleri

ABD Başkanı Donald Trump'ı ısrarla görevden almak isteyen Demokratlar, bu sayede Trump'ın "eski Başkan" olma ayrıcalıklarına da son vermek istiyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Kongre'ye baskın nedeniyle "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesini kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada azil maddesi, 197 "hayır" oyuna karşılık 232 "evet" oyu ile kabul edildi.

SENATO'DAKİ YARGILAMA BIDEN DÖNEMİNE KALDI

Şimdi gözler Senato'ya çevrildi. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi.

Böylece Trump'ın Senato yargılamasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu. Senato'nun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

DEMOKRATLARIN AZİL ISRARI

Kongre'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar nedeniyle Donald Trump'ın Demokratlar tarafından ısrarla azledilmesinin nedenleri ortaya çıktı.

ABD'de son yapılan ankette, 2024 seçimlerinde destekçileri tarafından yeniden adaylığı istenen Donald Trump için azil yoluyla bu ihtimalin önü kesilebilir.

TRUMP, AYRICALIKLARINI KAYBEDEBİLİR

Ayrıca Trump, azledilmesi halinde "eski Başkan" olma ayrıcalıklarını kaybetmeyle karşı karşıya kalacak.

Bu ayrıcalıklar; yıllık 400 bin dolarlık maaşı, 1 milyon dolarlık seyahat bütçesini ve Gizli servis korumasını kapsıyor.

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