Demokratların iddiası: Biden hafife alınıyor 2024 seçimleri için iyimser olduklarını söyleyen Demokratlar, "Biden geri dönüş yapacak" yorumunda bulundu. ABD Başkanı'nın 'uzun süredir hafife alındığı' iddia edildi.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden için anketlerde gerileyen görev onayları ve 2024 seçimlerinde muhtemel rakibi eski Başkan Donald Trump'ın gerisinde kalması, Demokrat Parti içinde hayal kırıklığı ve endişeye yol açtı.

Parti içindeki yetkililer, Biden'ın Demokratları "Beyaz Saray ve Senato'ya mal olabilecek feci bir seçime sürüklemesinden" endişe ediyor.

Ancak bazı Demokratlar, Biden'ın gelişen ekonomi nedeniyle daha fazla itibar kazanması gerektiğini savunuyor.

Seçime giden aylarda Biden'ın şansının "muhtemelen daha da artacağını" ileri sürenler, eleştirilere tepki gösterdi.

Zorluklarla karşı karşıya ama...

Yapılan yorumlarda, "Biden 2024'e girerken zorluklarla karşı karşıya ama görünüşte akıllı siyasi insanların onun şansını yok sayması bizleri şaşırtıyor." denildi.

Biden'ın şansının düşük olmadığını savunanlar, seçim pusulasında Trump ile karşı karşıya geldiğinde seçimin netleşeceğini düşünüyor.

İyimser Demokratların yorumu

Başkan Biden'ın 2024'te yeniden seçileceği konusunda oldukça iyimser olduğunu söyleyen Demokratlar, "Ekonomi güçlü, koronavirüsten kurtulduk ve dünyada bir kez daha saygı görüyoruz." iddiasında bulundu.

"Biden geri dönüş yapacak"

The Hill'in aktardığına göre, Biden'ın seçim kampanyasından yetkililer ve Beyaz Saray, seçimler henüz uzaktayken Biden'ı geride gösteren anketlerin "anlamsız" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı'nın "uzun süredir hafife alındığını" söyleyenler, söz konusu siyasetçinin "geri dönüş yapacağını" düşünüyor.

'5 Kasım'da oy vermeyin' çağrısı

Bu arada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği kayıtsız destek nedeniyle ABD Başkanı Biden'a tepki gösteren bazı Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşları (STK), ülke genelinde kampanya başlattı.

"Biden'ı terk edin" başlıklı kampanyalarında, Gazze'deki İsrail saldırılarına verdiği destek nedeniyle Biden'ı hedef alan Müslüman gruplar, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Amerikalı Müslümanlardan Biden'a oy vermemelerini istedi.