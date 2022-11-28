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    Denize düştükten 24 saat sonra kurtarıldı

    Meksika Körfezi’nde yolcu gemisinden denize düşen şahıs, 24 saat denizde mahsur kaldıktan sonra helikopterle kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 17:37
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    Denize düştükten 24 saat sonra kurtarıldı

    ABD’nin New Orleans şehrinden Meksika’ya giden Carnival Valor yolcu gemisindeki 28 yaşındaki bir yolcu, gece saatlerinde kayboldu.

    Kız kardeşiyle bardayken tuvalete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan yolcu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Gemiden düştüğü tespit edilen şahıs, 24 saat sonra Lousiana eyaletinin 20 mil açıklarında ABD Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Hipotermi semptomları gösterdiği tespit edilen yolcu, acil tıbbi müdahale için New Orleans Lakefront Havalimanına götürüldü.

    Yetkililer tarafından kimliği açıklanmayan yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

    deniz

    deniz


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