Deprem felaketi ile sarsılan Fas'tan acı kare Fas'ta yaşanan ve son verilere göre 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye giden Adem Metan, ailesi enkaz altında kalan bir çocuğun fotoğrafını paylaştı. Metan paylaşımında, acının her coğrafyada aynı olduğunun altını çizdi.

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ensonhaber.com

Kuzey Afrika'yı deprem vurdu.

Fas'ta 8 Eylül'de, yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, başkent Rabat başta olmak üzere Marakeş, Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkiledi.

Ölü sayısı 2 bini geçti

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem felaketini daha 7 ay önce yaşayan ve felaketin ciddiyetinin farkında olan Türkiye, Fas için her türlü yardım içn hazırda bekliyor.

Felaketi yeni atlatan Türkiye yaşanan acıya yabancı değil

Bu kapsamda Türkiye kamuoyu da dünyada bu konuda Fas halkı ile en iyi şekilde empati yapacak toplum olması dolayısıyle bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dünyanın birçok noktasında yaşanan gelişmeleri yerinden aktarmak üzere olay yerine ilk güden giden isimlerden biri olan gazeteci Adem Metan da Fas'ta.

Metan, bağlantıları ve çekimleri ile Fas'taki felaketi Türkiye'deki takipçilerine aktarıyor.

"Bazı acılar her yerde aynı"

Felaket bölgesinde gözlemlerde bulunana Metan, yaşanan acının Türkiye'dekiyle benzerliğine dikkat çekti.

Enkaz altından ailesinin cansız bedenlerinin çıkartıldığı küçük bir çocuğun o acı dolu anlarını paylaşan Metan, acının her coğrafyada aynı olduğunu gözler önüne serdi.

Metan, paylaşımında "Bazı acılar her yerde aynı. Çocuk sabaha kadar bekledi orada. Ailesinin geri kalanının cansız bedeni çıkarıldı. Anne, baba ve iki kardeşi." ifadelerini kullandı.