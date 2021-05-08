DERSİAD'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama

DERSİAD, İsrail'in Filistinli Müslümanlara saldırısını ve bu zulme sessiz kalan ülkeleri kınadı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli Müslüman yaralandı.

Ramazan ayında yapılan bu ahlaksız saldırıya Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinden tepki yağdı.

Türkiye'de siyasilerin yanında sivil toplum kuruluşları da olayı kınayan açıklamalar yayınladı.

"DÜNYANIN ZULÜM SİYASETİNE SESSSİZ KALMASINI..."

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak saldırıyı kınadı.

Yapılan paylaşımda, "Terör rejimi İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı insanlık dışı saldırıları, işgal politikasını ve dünyanın bu ahlaksız zulüm siyasetine sessiz kalmasını şiddetle ve nefretle kınıyoruz." denildi.