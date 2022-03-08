Devlet Bahçeli: Altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır

MHP Lideri Bahçeli, gündem olan ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili konuşarak fırsatçıların en ağır cezayı almaları gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli'nin ana gündeminde ayçiçek yağı tartışmaları ile Rusya-Ukrayna arasında süren savaş yer aldı.

Stokçuluk ve spekülasyon yaparak haysiyetsiz kazanç sağlamak isteyenlerin olduğunu belirten Bahçeli, "Bunlarda vatan sevgisi, Allah korkusu yoktur. Bunları utanmaları kalmamıştır. Bunların gözünün yaşına bakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"ALTIN SATAR GİBİ YAĞ SATMAYA BAŞLADILAR"

5 litrelik yağın 150 lira sınırına dayandığını vurgulayan Bahçeli, "Ayçiçek yağı fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, altın satan gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. İlkel görüntüler hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Yağ fiyatlarının zamlanacağı, stokların tükeneceği iddia edilmiştir." dedi.

"SANAL YAĞ KRİZİNİN ORKESTRA ŞEFİ CHP'DİR"

Muhalefetin, fiyatları gündeme getirerek iktidarı hedef alan açıklamalarına değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"İç işgal cephesinin yağ üzerinden toplumsal panik halini körüklemesi şerefsizliktir. CHP yönetiminin bu yalana sarılarak, 'Yönetemiyorsunuz sebep yağ fiyatları' bühtandır, alçak bir kumpastır. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek demek değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur. Bu kadar mı nefret dolusunuz, bu kadar mı öfkenize yenildiniz. CHP'liler diyor ki, millet evine yağ alamaz hale gelmiş. Bugünkü CHP varken, düşmana gerek yoktur.

"YAĞSIZ YEMEK OLUR DA YARINSIZ TÜRKİYE OLMAZ"

Zalimlerin vekaleti CHP'dedir. Küresel emperyalizmin eli CHP'nin üzerindedir. Dünyanın bu zorlu döneminde ülkemizde fitneye muhafızlık yapmak adamlık, mertlik, insanlık değildir. Kılıçdaroğlu sorun çözme konusunda iddialıyım demeyi bıraksın, CHP'nin ağırlaşan sorunlarını çözmeye çalışsın. Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın telaşlanması bize yakışmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz.

Devlet Bahçeli: Altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır

"KUYRUKLARA SEBEP OLABLAR BEDEL ÖDEMELİ"

Patlıcanın, patatesin, domatesin yerini yağ mı almıştır. Gerekirse kendi yağımızda kavurulur, gerekirse kendi yağımızı eritiriz. Bir eli yağda, bir eli balda olan çapulcuların siyasi rant elde etme niyetleri yüzsüzlüktür. Marketlerde yağ kuyruğu olmasına kim sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir, en ağır şekilde ödemelidir. Yağımıza kıymazsak çöreğimizi kuru yeriz. Biz yağ değil, kana bakarız, o kan ki tertemiz millet iradesidir. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni çatlamaktadır. Türkiye her ihtimali göz önüne alarak geleceğe hazırlanmak durumundadır.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI GERÇEKÇİDİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Milletlerin siyasetinde menfaatler vardır, kimsenin dost olmayacağını bilmek lazım.' Kim bize dost ise tavrımız dostanedir, kim düşmanlık yapıyorsa pozisyonumuz ona göre olmalıdır. Bir tarafın geri adım attığı, taviz verdiği dostluğun ne komşulukla ne ittifaklıkla konusu olacaktır. Biz bağımsızlığa düşkün bir milletiz. Türkiye'nin dış politikası gerçekçidir, dinamiktir. Takip edilen milli siyasetimiz devlet ve millet yapımıza uygundur. Hürriyete, demokrasiye, milli iradeye dayanmaktadır. Tam bağımsızlıktan başka ikinci bir tercihimiz söz konusu değildir. Ya bağımsız ve onurlu yaşayacağız ya da vahdet ateşinin içine atlayıp şahadeti kucaklayacağız."

