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    Didim’deki İngilizler, Kraliçe 2.Elizabeth'i andı

    Aydın Didim'de "Dünya Didim'i seviyor" festivalinde stant açan İngilizler, İngiltere’de hayatını kaybeden Kraliçe 2.Elizabeth'i unutmadı.
    • 10.09.2022 - 17:38
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    Didim’deki İngilizler, Kraliçe 2.Elizabeth'i andı

    Didim’de bu yıl ilk kez düzenlenen “Dünya Didim’i seviyor” festivali renkli görüntülere sahne olurken festival çerçevesinde stant açan 35 ülke arasında yerini alan İngiltereliler, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i andı.

    Standlarına Kraliçe'nin fotoğraflarını koydular

    Stantlarına Kraliçe’nin fotoğraflarını koyan İngilizler, kral tacının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kraliçe ile olan fotoğrafı ve taziye mesajlarına yer verdi.

    İHA'da yer alan habere göre, stantta ayrıca Kraliçe Elizabeth’in aile tarihiyle ilgili hazırlanan bir albümde stantın arkasında yer aldığı görülürken, İngilizler ise festivaldeki coşkuya ortak olmadan da geri kalmadı.

    Didim’deki İngilizler, Kraliçe 2.Elizabeth i andı #1

    Didim’deki İngilizler, Kraliçe 2.Elizabeth i andı #2

    Didim’deki İngilizler, Kraliçe 2.Elizabeth i andı #3


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