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    Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 4 kat arttı

    BM Güvenlik Konseyi'ne verilen brifingde dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla kötüye kullanımının 2015'ten beri 4 kat arttığına dikkat çekildi.
    • 23.05.2022 - 18:59
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    Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 4 kat arttı

    Son dönemde dünya dijital teknolojinin ilerleyişine kapıldı.

    Hayatımızın hemen her alanında giren bu gelişmelerin olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de giderek artıyor.

    BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyi'ne konuya ilişkin bir brifing vererek değerlendirmelerde bulundu.

    Carlo, dijital teknolojilerin hayatın her alanında sınırsız fırsatlar sunduğuna ancak yeni riskler de yarattığına dikkati çekti.

    "Kötüye kullanım 4 kat arttı"

    Carl, "Dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımı 2015'ten beri neredeyse 4 kat arttı." derken, "Aynı zamanda ölümcül otonom silahlar güç kullanımında insanın sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getiriyor." endişesini dile getirdi.

    Di Carlo, insan müdahalesi olmadan can alan makinelerin "siyasi açıdan kabul edilemez, ahlaki açıdan ise iğrenç" olduğunu belirterek, bu makinelerin uluslararası hukuk tarafından yasaklanması gerektiğini ifade etti.

    "Küresel dijital ilkeler belirlenmeli"

    Devlet dışı aktörlerin ise ajandalarını gerçekleştirmek için düşük maliyetli ve yaygın olan dijital teknolojileri kullanma konusunda giderek daha da ustalaştığına dikkati çeken di Carlo, DEAŞ ve El-Kaide'nin sosyal medya platformlarını istihdam ve planlama için aktif kullandığını ve bu mecralarda para topladığını söyledi.

    Dijital teknolojiler kullanılarak belirli toplumlar ve bireylerin gözlemlendiğine ve hedef alındığına da dikkati çeken di Carlo, sosyal medyanın ise kutuplaşmayı ve zaman zaman şiddeti körüklediğini ifade etti.

    Di Carlo, dijital teknolojilerin kullanımı konusunda küresel dijital ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

    Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 4 kat arttı #1


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