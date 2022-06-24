Dini liderlerden Joe Biden'a İran çağrısı: Nükleer anlaşmaya dön

Biden'a, nükleer müzakerelerle ilgili yapılan çağrıda, "Orta Doğu'da barış için önemli bir zafer olur" denildi.

ABD'de 25 dini lider, ortak açıklama yaptı.

Başkan Joe Biden'a yapılan çağrıda, İran ile 2015 Nükleer Anlaşması'na yeniden dönülmesi istendi.

"Derin endişe duyuyoruz"

Ulusal Mevzuat Dostları Komitesi (FCLN) öncülüğündeki grup tarafından yapılan açıklamada, "İran ile ABD arasında müzakerelerin çöküşün eşiğinde olduğunu, savaş ve nükleer silahların yayılması riskini artırdığını öne süren son haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

"Orta Doğu'da barış için zafer olur"

Anlaşmaya geri dönüşün "Orta Doğu'da barış, diplomasi ve istikrar için önemli bir zafer olacağı" savunulan açıklamada, buna ek olarak yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programını durduracağı öne sürüldü.

Açıklamanın, bazı Yahudi liderler de dahil çoğu Hristiyan liderlerden oluşan geniş bir koalisyon tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyordu.

AA'nın haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyordu.

Tahran: ABD tüm yaptırımları kaldırsın

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyordu.