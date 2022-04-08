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    Dışişleri: Aliyev - Paşinyan görüşmesinden memnunuz

    Aliyev ile Paşinyan, Michel başkanlığında görüştü. Ankara, zirve dolayısıyla duyduğu memnuniyete ilişkin açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.04.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:29
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    Dışişleri: Aliyev - Paşinyan görüşmesinden memnunuz

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

    Görüşme, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında gerçekleştirildi.

    Üçlü zirve açıklaması

    Türkiye, üçlü zirvenin ardından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Michel’in ev sahipliğinde düzenlenen görüşmede alınan kararlardan duyulan memnuniyet aktarıldı.

    Söz konusu kararları, "iki ülkenin dışişleri bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında nisanın sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulması" oluşturuyor.

    "Barış için yürütülen çabaları destekliyoruz"

    Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Brüksel'deki buluşma

    AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 6 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirdiği üçlü toplantıda barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması ve sınır hattının belirlenmesi için ortak komisyon oluşturulması yönünde mutabakat sağlanmıştı.

    Dışişleri: Aliyev - Paşinyan görüşmesinden memnunuz #1

    Dışişleri: Aliyev - Paşinyan görüşmesinden memnunuz #2

    Dışişleri: Aliyev - Paşinyan görüşmesinden memnunuz #3


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