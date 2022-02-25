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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Blinken'la görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 00:02
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 00:04
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Blinken'la görüştü

    Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, Türkiye'nin bu operasyonu kabul edilemez bulduğunu ve reddettiğini ifade ettiği vurgulandı.

    İKİ BAKAN, SÜREÇ HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

    Çavuşoğlu'nun görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sürdürüleceğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı, diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu bir diğer telefon görüşmesini ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Blinken la görüştü #1


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