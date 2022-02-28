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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dair açıklamalarda bulundu.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 22:20
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık

    Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği işgalin ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündeme geldi.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

    "MONTRÖ'YÜ UYGULAYACAĞIMIZI RUSLARA SÖYLEDİK"

    Bakan Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk." ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık #1

    "BÜTÜN ÜLKELERİ BOĞAZLARDAN SAVAŞ GEMİSİ GEÇİRMEMESİ KONUSUNDA UYARDIK"

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık #2


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