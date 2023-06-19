Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı Elkaber’le görüştü Bakan Fidan, makamında Elkaber'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşan bakanlık, başka bir ayrıntıya yer vermedi.

AA & Ensonhaber

Doğu Akdeniz'de iki komşu ülke olan Türkiye ile Libya arasındaki temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz haftalarda Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelmişti.

Türkiye-Libya temasları

Ankara'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğu vurgulanmıştı.

Bakan Fidan, Libya'dan bir konuğu daha Ankara'da ağırladı.

Fidan ile Libya Merkez Bankası Başkanı görüştü

Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Omar Ali Elkaber, Dışişleri Bakanlığı'nda Fidan tarafından kabul edildi.

Fidan ve Elkaber, objektiflere poz verirken Dışişleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: