Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da: Mevkidaşı Şukri ve Arap Ligi Genel Sekreteri Gayt'la görüştü Kahire'de görüşmelerde bulunan Fidan, Türkiye-Mısır ilişkilerini ele aldı. Fidan'ın temaslarında Gazze'deki son durum da masadaydı.

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AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de yoğun temaslarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelen Fidan, daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Mısır'da kritik temaslar

Fidan'ın görüştüğü bir diğer isim, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri oldu. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Taraflar, Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını ve bölgeye uygulanan abluka sonucu kötüleşen insani durumu ele aldı.

"Filistin sorununda Mısır'la ortak duruşa sahibiz"

Fidan ve Şukri, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçerken, Türkiye Dışişleri Bakanı şunları söyledi:

Türkiye olarak Mısır'ın gerek tarihsel planda Filistin davasına verdiği desteği gerek Refah Sınır Kapısı dolayısıyla Gazze'deki masum kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının giderilmesindeki rolünü her zaman önemsedik.



Filistin meselesinde yakın istişare içinde olduk. Filistin sorunu, Türkiye ve Mısır'ın ortak bir duruşa sahip olduğu konudur. 7 Ekim'den bu yana yaşananlar, uzun zamandır emsali görülmemiş gelişmelerdir.



Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz.

Filistin Devleti vurgusu

Temel mesele, Filistin'de kalıcı çözümün sürekli olarak ötelenmesi, bu arada İsrail'in yasa dışı yerleşimler, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki provokasyonlar, keyfi tutuklamalar gibi uygulamalarla işgali derinleştirmesidir.



Türkiye ve Mısır olarak 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan; egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulmasını, yani iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.

Fidan görüşmelerini sürdürdü

Bakan Fidan, Kahire'de daha sonra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt​​​​​​​ ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, resmi ziyaret kapsamında Gayt ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

İki günlük ziyaret

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13 ve 14 Ekim'de Mısır'a iki günlük resmi ziyarette bulunuyor.

Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'da

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılacak.

Gazze'ye gönderilecek

Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçakla götürülen ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.