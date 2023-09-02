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Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya'dan sonraki durağı: İran'da mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşecek Abone Olun

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya'dan sonraki durağı: İran'da mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşecek Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Tahran'da bir araya gelecek. Türkiye-İran ilişkileri ve ikili ortaklığın ilerletilmesi masada olacak.

AA & Ensonhaber Türkiye küresel ölçekte diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya giderek tahıl krizini sonlandırmak üzere kritik görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler gerçekleştirerek Ankara'nın tezlerini ortaya koydu. Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirve öncesi gerçekleştirildi. Rusya'dan sonra İran'a gidiyor Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'dan sonraki durağı İran olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan, yarın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşecek. Yazılı açıklamada, "Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecek." denildi. İkili ilişkiler ve iş birliği masada Fidan-Abdullahiyan görüşmesinin ana gündem maddesini Türkiye-İran ilişkileri ve taraflar arasındaki iş birliği oluşturacak. İki Bakan, ülkeler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi meselesini de masaya yatıracak. Bakanlık açıklama yaptı Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: Ziyaret vesilesiyle, İran’la iş birliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak.



Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Gözden Kaçmasın Hakan Fidan ile görüşen Sergey Şoygu, Rusya'nın tahıl anlaşması şartını açıkladı Haberin Detayları Hakan Fidan Rusya'da: Sergey Lavrov ile bir araya geldi Haberin Detayları

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