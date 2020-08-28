Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Libya'da siyasi çözüme desteği sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkinin gün geçtikçe güçlendiğini vurguladı.

Türkiye ile Libya arasındaki üst düzey temaslar, hız kesmeden devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor." dedi.

"DESTEK DEVAM EDECEK"

Libya ile ekonomik ve ticari konulardaki ortak projeleri hızlandırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu ülkede siyasi çözüm sağlanması için desteği sürdüreceklerini belirtti.

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