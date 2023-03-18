Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da Çavuşoğlu, kritik konuları ele almak üzere Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Şukri ile Çavuşoğlu'nun sarıldıkları an kameraya yansıdı.

Türkiye ile Mısır arasında yeni dönemin kapıları aralandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra Mısır'a bu düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu Mısır'da

Bakan Çavuşoğlu, Kahire'deki temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

İki Bakan sarıldı

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Çavuşoğlu'nu kapıda karşıladı. İki Bakan'ın sarıldığı ve el sıkıştığı anlar kameraya yansıdı. Daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçtiler.

Masadaki konular

Görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtiliyor. İki ülke arasındaki yeni döneme ilişkin yol haritası ve enerji konularının da masada olduğu konuşuluyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı:

Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tahrir Sarayı'ndaki Mısır Dışişleri Bakanlığı binasında Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. İki Dışişleri Bakanı, basına kapalı ikili görüşme yaptı.

Heyetler arası görüşme: Gündem ikili ilişkiler

Bakanlar Çavuşoğlu ve Şukri başkanlığında Mısır ve Türk heyetleri arasında heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kahire'den yapılan açıklamada, bu görüşmeler sırasında "ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların" ele alınacağı kaydedildi.

Mısır'dan deprem dayanışması

Şukri, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelmiş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na başsağlığı ve dayanışma mesajlarını iletmişti.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.