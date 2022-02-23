Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınarken hayatını kaybedenlerin yakınları ve Çad'a başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun saldırıyı kınadı.

"TAZİYELERİMİZİ SUNUYOR VE YARALANANLARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz"