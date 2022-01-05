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    Dışişleri Bakanlığı: Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz

    Bakanlığın açıklamasında, "Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz" denildi.
    • AA
    • 05.01.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 14:31
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    Dışişleri Bakanlığı: Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz

    Türkiye, Kazakistan'da devam eden gösterilerin ardından açıklama yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

    "YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan'da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz. Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz." ifadesi yer aldı.

    "KAZAKİSTAN HALKININ SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ"

    Kardeş Kazak halkının barış ve huzurunun temenni edildiği vurgulanan açıklamada, "Kazakistan yönetiminin, bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, güvenlik güçleri dahil, olaylarda yaralananlara acil şifa dilendi.

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    Dışişleri Bakanlığı: Dost Kazakistan ın istikrarına önem atfediyoruz #1


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