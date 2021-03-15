Dışişleri Bakanlığı Nijerya’daki Boko Haram saldırısını kınadı

Boko Haram tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında, 19 asker hayatını kaybederken 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Nijerya’nın Borno Eyaletin’de Boko Haram terör örgütü tarafından saldırı gerçekleştirilmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

12 Mart 2021 tarihinde Gudumbali bölgesinde askeri konvoya yönelik yapılan saldırıda, 19 askerin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 13 kişinin de yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Yapılan yazılı açıklamada ifadelere yer verildi:

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz."





20 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Boko Haram, 2000’li yılların başından bu yana Nijerya’da varlığını devam ettirirken, 2009’dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetti.

KOMŞU ÜLKELERE DE SALDIRDILAR

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de Boko Haram tarafından saldırılar gerçekleştirirken, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, saldırılar nedeni ile yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.