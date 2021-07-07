Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Atina'dan Türkiye'ye sürekli iftira atıldığına dikkati çekti. Bilgiç, DEAŞ'a karşı sahada verilen mücadeleyi hatırlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sunmamakla itham etmesi, Ankara'nın sert tepkisiyle karşılaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamayla, Dendias'a tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİ GEÇMİŞİYLE..."

Bilgiç, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Dendias'ın Yunan medya kuruluşu Real News'e verdiği röportajda, terör örgütü DEAŞ hakkında Türkiye'ye yönelik suçlamalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı sahada mücadele veren tek NATO ülkesi olduğunu hatırlatan Bilgiç, "Yunanistan, utanç verici geçmişiyle, terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir." dedi.

"TÜRKİYE, DEAŞ'A KARŞI SAHADA OLAN TEK NATO ÜLKESİ"

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesine ve yabancı terörist savaşçılar konusuna yaklaşımına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ'a karşı ordusuyla sahada mücadele veren ve Suriye'de 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden temizleyen tek NATO ülkesidir. Aynı zamanda (DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan) Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu'nun eş başkanıdır ve yabancı terörist savaşçı hareketlerinin önlenmesine aktif katkı sunmaktadır.

"KENDİNE GÜVENSİZLİĞİN, SUÇLULUK YÜKÜNÜN BİR İŞARETİ"

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı rolünü muğlaklaştırmaya yönelik son zamanlardaki asılsız açıklamalar, siyasi saiklerden kaynaklanmaktadır. Yunanistan, utanç verici geçmişiyle, terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir."