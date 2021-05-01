Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan için taziye mesajı

Yaşanan bombalı saldırı sonrası 30’dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 90’dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine taziyelerde bulundu.

Afganistan’da dün iftar saatlerinde Logar vilayetinin Pul-i Alem şehrinde bomba yüklü araç ile saldırı düzenlenmiş, en az 30 yaşamını yitirirken 90’dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan bu felaketin ardından saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

“HESAP VERMELERİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Yazılı açıklamada, Afganistan'da iftar saatinde gerçekleştirilen söz konusu bombalı saldırıda aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

"Bu menfur terör saldırısının faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanılırken, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmeti yaralılar için acil şifalar dilendi.

Açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine taziyede bulunuldu.

Afganistan’da iftar saatinde bombalı saldırı: En az 30 ölü VİDEO