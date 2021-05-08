Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddet eylemini kınadı.

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere düzenleridiği saldırıda 80'den fazal kişi yaralandı.

Yaşanan şiddet eylemi sonrası Türkiye'den tepkiler gecikmedi.

"İSRAİL HÜKÜMETİ, PROVOKASYONLARA SON VERMELİ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımdai, saldırı kınanarak şu ifadelere yer verdil:

"İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz"

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı-Video