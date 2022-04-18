Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

İsveç'te aşırı sağcı gruplar, Müslümanlara yönelik provokatif eylemlerine devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alanda Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Eylem, birçok ülke tarafından kınanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

DHA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz. Son olarak İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" denildi.

"Tüm ülkeleri İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz"

Türkiye'nin, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.