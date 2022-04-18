Petrol
112.83
1.01%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
579.597
-2.66%
BTXN Coin
31.58
0.79%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

    İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.
    • 18.04.2022 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

    İsveç'te aşırı sağcı gruplar, Müslümanlara yönelik provokatif eylemlerine devam ediyor.

    Son olarak geçtiğimiz günlerde Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alanda Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

    Eylem, birçok ülke tarafından kınanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

    DHA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz. Son olarak İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" denildi.

    "Tüm ülkeleri İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz"

    Türkiye'nin, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan İsveç te Kur an-ı Kerim e saldırıya tepki #1

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Yunanistan 8 FETÖ üyesi askerin kaçmasına destek oldu
    İç Haber

    Yunanistan 8 FETÖ üyesi askerin kaçmasına destek oldu

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı
    Magazin

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir