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Dışişleri'nden Kazımi’ye yönelik suikast girişimine kınama

Dışişleri'nden Kazımi’ye yönelik suikast girişimine kınama

Dıişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin evine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesini diliyoruz" denildi.