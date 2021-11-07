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- Dışişleri'nden Kazımi’ye yönelik suikast girişimine kınama
Dışişleri'nden Kazımi’ye yönelik suikast girişimine kınama
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 11:26
- Güncelleme : 07.11.2021 - 11:32
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradı.
Kazımi olaydan yara almadan kurtulurken sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.
Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum.” dedi.
TÜRKİYE'DEN KINAMA MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, suikast girişimine ilişkin yapılan terör saldırısını kınadı.
Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"IRAK'IN YANINDAYIZ"
"Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.
Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz.
Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir."