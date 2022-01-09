Dışişleri'nden Nijerya'daki kanlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 100’ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlarda 100'ün üzerinde insan hayatı kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bu kanlı saldırıya ilişkin bir kınama yayınlandı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda yüzü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz.”