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- Dışişleri'nden Nijerya'daki kanlı saldırıya kınama
Dışişleri'nden Nijerya'daki kanlı saldırıya kınama
- AA
- 09.01.2022 - 09:17
Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlarda 100'ün üzerinde insan hayatı kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan bu kanlı saldırıya ilişkin bir kınama yayınlandı.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda yüzü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz.”
100'DEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde salı ve çarşamba günü yapılan baskınlar sonrası onlarca kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sadece Waramu bölgesinde 58 ceset bulunurken, diğer köylerle birlikte ölü sayısının 100'ü geçtiği bildirildi.
Saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, yüzlerce kişinin de evini terk etmesine yol açtı.
Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker yerleştirildi.