Dmitri Medvedev: Avrupa, Rus gazı olmadan dayanamaz

Vladimir Putin'in müttefiki Medvedev, Avrupa'nın Rus doğalgazına duyduğu ihtiyaca vurgu yaptı.

"Dost olmayan ülkelerden" gaz tedariki ödemelerinin rubleyle alınmasına ilişkin Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev açıklama yaptı.

Medvedev, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa ülkelerinin Rus doğalgazını ruble olarak ödemesine izin verdiğine ilişkin raporlara ironik bir tepki gösterdi.

"Avrupalı ortaklarımızın tutarlılığını takdir ediyoruz"

Medvedev, "Avrupa Komisyonu, gaz için ruble olarak ödeme yapılmasına izin verdi ve Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesinin Avrupa iş dünyası tarafından hâlâ uygulanabileceğine inanıyor. Avrupalı ortaklarımızın tutarlılığını ve bütünlüğünü takdir ediyoruz." dedi.

"Bir hafta bile dayanamazlar"

Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığına dikkati çeken Medvedev, "(Rus gazı olmadan) Bir hafta bile dayanamazlar." ifadesini kullandı.

TASS'ın haberine göre; Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hesaplamaları, Avrupa ülkelerinin ciddi sorunlar olmadan sadece 6 ay boyunca Rus doğalgazı olmadan yaşayabileceğini söylüyor.

Rus gazı için rubleyle ödeme kararı

Avrupa Komisyonu, AB ülkelerine birlik sınırları içindeki şirketlerin Moskova'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmeden Rus gazı için rubleyle ödeme yapabileceklerini açıklayan bir mektup göndermişti.