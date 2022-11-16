Dmitriy Medvedev: Batı, dünya savaşına yaklaşıyor

Medvedev, düşen füzenin ölümlerle sonuçlanmasının ardından Batı'nın tavrına dikkati çekti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya sınırına düşen füzeyle ilgili konuştu.

Başta Ukrayna olmak üzere bazı ülkeler, 2 kişinin öldüğü olayla ilgili Rus ordusunu işaret ediyor.

Düşen füze için Rusya iddiası

Moskova'dan yapılan açıklamada ise iddialar reddedildi, saldırının Rusya tarafından yapılmadığı vurgulandı.

Medvedev, ortaya atılan iddialarla birlikte Batı'nın yeni bir dünya savaşına yaklaşmakta olduğunu savundu.

"Batı, dünya savaşına yaklaşıyor"

Reuters'ın haberine göre, Rus yetkili, Ukrayna'nın füze saldırısıyla ilgili iddiasının "tek bir şeyi" kanıtladığını belirtirken, "Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüten Batı, dünya savaşına yaklaşıyor." diye ekledi.

NATO üyesi Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, füzeyi kimin ateşlediğini gösteren somut bir kanıtı olmadığını söylemişti.