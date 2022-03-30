Dmitriy Medvedev: Dünya, yeni ekonomik düzene doğru gidiyor

Rus yetkili, yaptırımların ardından Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. Küresel mali düzenin değişmek üzere olduğunu belirten Medvedev, "Bölgesel para birimleri dönemi geliyor" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesine uygulanan yaptırımların olası sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeler tarafından ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaştı.

"BATI SÖZ SAHİBİ OLMAYACAK"

Medvedev, dünyada yeni bir mali düzenin müzakere edileceğini savunarak, "Batı, artık bu konuda esas söz sahibi olmayacak." dedi.

Telegram'dan açıklama yapan Medvedev, ABD, Avrupa Birliği ve onların müttefiklerinin uyguladığı yaptırımların Rusya'yı "sakatlayamadığını" belirterek, bunun yerine "Batı'ya bir bumerang gibi döndüğünü" ifade etti.

"YENİ KÜRESEL EKONOMİK İLİŞKİLER MANTIĞI"

"Bu durum, Avrupa'daki ve denizaşırı ülkelerdeki 'dostlarımız' için yaralayıcı" diyen Medvedev, Batı'nın Rusya'ya karşı "sonuç vermeyecek yaptırımları" sürdürdüğü bir dönemde "dünyanın kademeli olarak finansal sistemin iyileştirilmesine yönelik yeni bir küresel ekonomik ilişkiler mantığına doğru ilerlediği" görüşünü paylaştı.

Aynı Rus yetkili, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"İSTESELER DE İSTEMESELER DE..."

"İsteseler de istemeseler de yeni bir finansal düzen için müzakere etmek zorunda kalacaklar. O zaman belirleyici ses, güçlü ve gelişmiş bir ekonomiye, sağlıklı kamu maliyesine ve güvenilir bir para sistemine sahip olan ülkelerde olacak, kamu borçlarını durmadan şişiren, milli servet tarafından desteklenmeyen daha fazla kağıt parçasını dolaşıma sokanlarla değil."

"BÖLGESEL PARA BİRİMLERİ DÖNEMİ GELİYOR"

Medvedev'e göre ABD ve AB, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini bloke ederek "itibarlarını zedeledi".

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Başka devletlerin hesaplarını donduranlara güvenmek mümkün değil. Bölgesel para birimleri dönemi geliyor." dedi.

RUSYA'NIN RUBLE KARARI VE PEKİN-RİYAD GÖRÜŞMESİ

Rusya, 31 Mart'tan itibaren ABD ve AB'nin dahil olduğu "dost olmayan ülkelerden" gaz ödemelerini dolar ya da euro yerine ruble cinsinden kabul edeceğini duyurmuştu.

Russia Today'in haberine göre, Çin ve Suudi Arabistan, petrol ticaretinde yuana geçmeyi görüşüyor.