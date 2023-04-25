Dmitriy Medvedev: Muhtemelen yeni bir dünya savaşının eşiğindeyiz Putin'in müttefiki Medvedev, "Dünya hasta" ifadesini kullandı. Rus yetkili, nükleer çatışma ihtimalinin iklim değişikliği kaygılarından daha tehlikeli olduğunu söyledi.

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Rusya'dan Üçüncü Dünya Savaşı söylemlerine bir yenisi daha eklendi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünya savaşı olasılığının "gerçek bir risk" olduğunu söylemişti.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'da nükleer savaş ihtimalini hafife almaması gerektiğini vurgulamıştı.

Dünya savaşı uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de dünyanın muhtemelen yeni bir savaşın eşiğinde olduğunu ve nükleer çatışma risklerinin arttığını belirtti.

Medvedev: Dünya hasta

Medvedev, başkent Moskova'da katıldığı bir konferansta şunları dile getirdi:

Dünya hasta ve büyük olasılıkla yeni bir dünya savaşının eşiğinde.

"İklim değişikliğinden daha tehlikeli"

Öte yandan Medvedev, nükleer çatışma riskinin iklim değişikliği endişelerinden daha ciddi olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli on yılla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Putin: Her türlü araca başvururuz

Ukrayna'daki savaşı "saldırgan ve kibirli bir Batı" ile varoluşsal bir savaş olarak gören Putin, kendilerini korumak için mevcut tüm araçlara başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna: Rusya'nın amacı Batı'nın yardımlarını önlemek

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "emperyal toprak gaspı" olarak niteledi.

Ukrayna, tüm Rus birlikleri topraklarından çekilene kadar savaşma sözü verdi.

Kiev yönetimi, Kremlin'in nükleer savaşla ilgili söyleminin, Batı'dan gelen askeri yardımı engellemeyi amaçladığını düşünüyor.