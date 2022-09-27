Dmitriy Medvedev: Nükleer tehdit blöf değil

Medvedev, "Rusya'ya tehdit, sınırları aşarsa kimseden izin istemeden yanıt veririz" dedi.

Rusya'dan, Ukrayna'ya nükleer silahlarla müdahale ihtimaline dair farklı tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı’ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil." dedi.

Rusya'dan peş peşe nükleer silah mesajı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Rusya'ya katılan bölgeleri savunmak için nükleer dahil her Rus silahı kullanılabilir." diye konuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz." ifadesini kullandı. Ancak Medvedev, bir açıklamaya daha imza attı.

Medvedev: Kesinlikle bir blöf değil

Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Moskova olarak "Ukrayna gibi düşman komşularının nükleer silah edinmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını" söyledi.

Aynı Rus yetkili, "Rusya'ya yönelik tehdit, belirlenen tehlike sınırını aşarsa, yanıt vermek zorunda kalacağız. Kimseden izin istemeden, fazla istişare etmeden. Ve bu kesinlikle bir blöf değil." diye ekledi.

"Kiev'e güvenmenin anlamı yok"

TASS'ın haberine göre, Medvedev ayrıca, "Kiev rejiminin aklı ve siyasi iradesine güvenmenin bir anlamı olmadığını" savundu.