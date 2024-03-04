Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna topraklarının kendilerine ait olduğunu iddia etti.
Batılı ülkeleri hedef alan açıklamalarıyla bilinen Medvedev, Kiev yönetiminin tepkisi çekecek açıklamalarını da sürdürüyor.
Medvedev, Ukrayna'nın "kayıtsız şartsız" Rusya'nın bir parçası olduğunu iddia etti.
"Ukrayna kesinlikle Rusya'dır"
Rus yetkili, "Ukrayna Rusya değildir" kavramının nihai olarak ortadan kalkması gerektiğini savundu:
Ukraynalı bir lider şöyle demişti: 'Ukrayna Rusya değildir'. Bu konsept sonsuza dek yok olmalı. Ukrayna kesinlikle Rusya'dır.
Kiev'e "Rus şehri" dedi
Dmitriy Medvedev ayrıca, "Kiev'in kurtarılması olasılığından" da bahsetti. Kiev'in, Rusya'ya yönelik tehdidin yaşandığı "bir Rus şehri" olduğunu öne sürdü.
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