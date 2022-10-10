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- Dmitriy Medvedev'den 'saldırıların devamı gelecek' mesajı
Dmitriy Medvedev'den 'saldırıların devamı gelecek' mesajı
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 16:43
- Güncelleme : 10.10.2022 - 17:02
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine saldırılarının ardından açıklama yaptı.
Medvedev, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'ya katılan bölgeleri savunmak için nükleer dahil her Rus silahı kullanılabilir." demişti.
Yeni saldırı dalgası sinyali
Son açıklamasında Medvedev, Ukrayna genelindeki geniş çaplı hava saldırılarının ardından "başka saldırıların da yaşanacağı" konusunda uyardı.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, saldırıların artmasının, savaşın daha da tırmanmasının başlangıcı olabileceğinin sinyalini verdi.
Medvedev: Ukrayna bizim için sürekli tehdit
Medvedev, "Ukrayna, Rusya için sürekli, doğrudan ve açık bir tehdit olacaktır." iddiasında bulundu.
Aynı Rus yetkili, "Gelecekteki eylemlerimizin amacı, Ukrayna'daki siyasi rejimin tamamen ortadan kaldırılması olmalıdır." diye ekledi.
BBC: Rusya'nın amacı, Ukrayna'yı kendi yörüngesine almak
BBC'nin Rusya Editörü Steve Rosenberg, bu nitelikteki bir açıklamanın, Moskova'nın Ukrayna'nın tamamının Rusya'nın yörüngesine geri dönmesini sağlayana kadar savaşın sürmesi anlamına gelebileceğini belirtti.