Dmitriy Peskov, ABD ile gizli görüşme iddialarını yanıtsız bıraktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Rusya'nın gizlice görüştüne dair iddialarına cevap vermedi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin, ABD ve Rusya'nın gizli şekilde görüşme gerçekleştirdiğine dair yaptığı haberin ardından Moskova'dan yanıt geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcıları ile Rusya-Ukrayna savaşına ve yaşanabilecek nükleer saldırılara dair bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarına yanıtı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov verdi.

"Söyleyecek bir şeyimiz yok"

Dmitriy Peskov, "Bu yayın ile ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.

İddialara yanıt vermekten kaçındı

Peskov ayrıca, ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Putin iktidarda olduğu sürece müzakereyi reddetmesi nedeniyle ABD'nin, Ukrayna'yı Rusya ile müzakerelere açık olduğunu belirtmesi için ikna etmeye çalıştığı yönündeki haber hakkında da net bir cevap vermedi.

"Haberlerin çoğu spekülasyonlardan ibaret"

Peskov bu konu hakkında ise, "Öncelikle tekrar ediyorum ki bazı doğru haberler var ama haberlerin çoğu sadece spekülasyonlardan ibaret." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelere Kiev yanıt vermiyor"

Peskov ayrıca, Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu fakat Kiev tarafından buna uygun bir adım göremediklerinin altını çizdi.