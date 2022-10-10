Dmitriy Peskov: Enerji krizinin sonuçları, Avrupa için acı olacak

Verdiği röportajda AB’nin ABD ile gaz alışverişine değinen Peskov, Avrupa ekonomisinin daha az rekabetçi hale geldiğini ve kıta için 20 yıl içinde içler acısı sonuçları olacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa kıtasında hayat pahalılığı ve enerji krizinin kıskacına girildi.

Savaşın başlaması ile gaz fiyatları, bu yılın başından beri yükselişe geçti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Rus enerji tedarikini kesme kampanyasının başlatılmasının üzerine, kıtada gaz fiyatlarını da rekor seviyelere çıkaracak genel bir enflasyon artışı kendisini gösterdi.

Kışın yaklaşması ile kıtada endişeler artarken, Rusya tarafından gerilimi yükseltecek adımlar art arda geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, fRossiya 1 Tv kanalında verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

“ABD fahiş fiyata gaz satıyor, çılgınca para kazanıyor”

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerjisinden uzaklaşmasının içler acısı sonuçları olacağını söyleyen Peskov, sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini ve ABD’nin artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak 'çılgınca para' kazandığını iddia etti.

ABD’nin Rus gazından üç hatta dört kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını belirten Peskov, "Avrupalıların bu parayı ABD'li tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini" söyledi.

“Üretim çöküyor, sanayisizleşme geliyor”

Peskov, "Ve Avrupalılar onlara para ödüyor, böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor, sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların, muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok içler acısı sonuçları olacak.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal huzursuzluk çağrısı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, enerji fiyatlarını düşürmek için hiçbir şey yapılmazsa, kıtanın yakında endüstriyel faaliyetlerde önemli bir azalma ve toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Rus gazının tedarikinden 10 kat daha pahalı

Reuters, ABD'nin şu anda AB'ye tarihte ilk kez Rusya'dan daha fazla doğalgaz sağladığını, ancak, ABD gazının Rus tedarikinden on kat daha pahalı olduğunu bildirdi.