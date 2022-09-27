Dmitriy Peskov: Putin, Erdoğan'a Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Dmitriy Peskov: Putin, Erdoğan'a Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Rus Sözcü, Kiev yönetimiyle diyalog konusunda son gelişmeleri aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında kesintiye uğrayan müzakerelere değindi.

Peskov, yaptığı basın açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını söylediğini belirtti.

"Rusya müzakereye hazır"

Peskov, "Başkan, Rusya'nın elbette müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak durum değiştikçe koşulların da değişeceğini söyledi." dedi.

TASS'ın haberine göre, Putin'in, Kiev ile diyaloğun yeniden başlamasının bir olasılık olarak kaldığını kabul ettiği belirtildi.

Putin: Masayı terk eden taraf Ukrayna

Öte yandan Kremlin Sözcüsü, müzakerelere ilişkin ilkelerin değişmediğini de sözlerine ekledi.

Vladimir Putin, müzakere masasını terk eden tarafın Ukrayna olduğu görüşünü savunuyor.

Peskov: Bu nedenle özel askeri operasyon devam ediyor

Peskov ayrıca, "Genel olarak ilke, özel askeri operasyonun tüm hedefleri gibi aynı kalmaya devam ediyor.

Görüşmelerde, Ukrayna tarafının müzakere rotasını tamamen terk ettiği de ifade edildi. Bu nedenle özel askeri operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.