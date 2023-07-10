Dmitriy Peskov: Rusya ve Prigojin isyandan 5 gün sonra görüştü Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Wagner lideri Evgeny Prigojin'in kısa süreli isyandan 5 gün sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı.

İHA

Rusya'da geçtiğimiz haftalarda Wagner krizi baş gösterdi.

Wagner'in darbe girişimi ülkede kaosa neden olurken, olayla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da Wagner paralı asker grubunun kısa süreli isyanından haftalar sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner lideri Evgeny Prigojin'in görüştüğünü duyurdu.

Putin ve Prigojin Kremlin'de görüştü

Peskov, Putin ve Prigojin'in 23 Haziran'da başlayan ve 1 gün süren isyandan sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı.

3 saatlik bir toplantı yapıldı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin ile Prigojin arasındaki görüşmenin Rusya için savaşmaya devam edeceklerini açıklayan Wagner birlik komutanlarının da katıldığı 35 kişilik bir grupla 3 saat süren bir toplantı kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Peskov, Prigojin'in şu anda nerede olduğu hakkında bilgi vermedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 27 Haziran'da Prigojin'in Belarus'ta olduğunu ancak 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada artık Belarus'ta değil Rusya'da olduğunu söylemişti.