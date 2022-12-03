Dmitriy Peskov: Tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı, gaz ile petrol kartını oynadı ve Avrupa'da bir enerji krizi baş gösterdi.

Bunun üzerine AB ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması getirdi.

Kremlin'den tepki geldi

AB ve G7 ülkelerinin bu kararına Kremlin’den sert tepki geldi.

"T avan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an analizler yapıyoruz. Bu tavan fiyat uygulamasına karşı hazırlıklarımız var. Bu tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz ve bu işin nasıl organize edileceğini analizlerimizden sonra hızlıca bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Donbass Rusya’nın bir parçası"

Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass bölgesini ziyaret edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Zamanı gelince bu da olacak. Buralar Rusya’nın bir parçası." dedi.