Dmitriy Peskov'dan Türkiye açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler hakkında "Yakın komşu uzak akrabadan iyidir" ifadelerini aktardı.

İHA

Türkiye ve Rusya ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ikili ilişkiler hakkında bir yorumda bulundu.

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Formu'na katılan Peskov, burada ikili ilişkileri sürdürmek için gösterdiği çabalara değindi.

"Yakın komşu, uzak akrabadan iyidir"

Durumu bir ata sözü ile özetleyen Peskov, şu cümleleri aktardı;

Biliyorsunuz ben bir Türkologum. Türk atasözünde bir söz vardır. 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya’ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız.

"Yeni ufuklara ulaşmamız birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor"

Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor.

Peskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerini "eşi benzeri görülmemiş" bir diyalog üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.