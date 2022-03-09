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    Dmitro Kuleba: Lavrov ile görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyleyen Kuleba, “10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek” dedi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 11:00
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    Dmitro Kuleba: Lavrov ile görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 14 gündür devam ediyor…

    Taraflar arasında müzakere arayışları devam ederken, Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

    10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildiren Kuleba, şu sözleri kaydetti:

    "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak.”

    LAVROV’UN 2 YILDIR GÖRÜŞMEKTEN KAÇINDIĞINI SÖYLEDİ

    Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

    Dmitro Kuleba: Lavrov ile görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek #1

    “BİR ŞEYLERDEN VAZGEÇME SÖZ KONUSU DEĞİL”

    Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.

    Dmitro Kuleba: Lavrov ile görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek #2


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