Dmitro Kuleba: Ukrayna'ya füze savunma sistemleri verilmeli

Kiev, müttefik ülkelerle görüşme trafiğine başladı. Kuleba, "Güçlerinizi birleştirin" çağrısı yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında, Ukrayna genelinde Rusya'nın çok sayıda füzeli saldırısına uğradıklarını söyledi.

"Putin Ukrayna'yı parçalayamayacak"

"Putin'in tek taktiği, barışçıl Ukrayna şehirlerini terörize etmek ama Ukrayna'yı parçalayamayacak" diyen Kuleba, "Bu aynı zamanda onunla barış hakkında konuşmak isteyen tüm arabuluculara cevabıdır: Putin füzelerle konuşan bir teröristtir." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelere çağrı yapan Ukraynalı Bakan, Rus saldırılarına karşı "kararlı bir yanıtı koordine etmek" üzere bugün sabahın erken saatlerinden bu yana müttefik ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Kuleba: Hemen Ukrayna'ya dönüyorum

Kuleba, "Ayrıca Afrika turuma ara veriyorum ve hemen Ukrayna'ya dönüyorum." diye ekledi.

Öte yandan Kuleba, Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Müttefiklere çağrı: Füze savunma sistemlerini derhal vermeliler

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Kuleba, "Rusya'nın barbarca saldırılarına verilecek yanıtın, Ukrayna için daha da kararlı pratik bir destek olacağına dair bana güvence verdi." diye yazdı.

Dmitro Kuleba, diğer ülkelere de seslenerek, "Müttefiklerin, Ukrayna'ya hava ve füze savunma sistemlerini derhal sağlamak için güçlerini birleştirmeleri gerektiğini vurguladım." dedi.

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