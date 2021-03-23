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    Dmitry Peskov: Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih etmiyor

    Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün aşı olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kameralar önünde aşı olmayacağını söyledi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:30
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    Dmitry Peskov: Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih etmiyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, "Aşı olmak kişinin kendi tercihine bağlıdır. Yarın aşı olmayı planlıyorum." demişti.

    "FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ OLMAYACAK"

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih eden birisi değil. Bu yüzden herhangi bir fotoğraf ya da görüntü paylaşımı olmayacak." ifadelerini kullandı.

    AKŞAM SAATLERİNDE AŞI OLACAKTI

    Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Putin’in bugün akşam saatlerinde aşı olacağını ifade etmiş ve "Ülkemizde geliştirilen üç aşıdan birini olacak." demişti.

    Dmitry Peskov: Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih etmiyor #1

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