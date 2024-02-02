Dnipro Nehri'nin doğu yakasına 70 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı Ukrayna ordusu, Dnipro çevresinde yaşanan Rus askeri hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Rus ordusu, on binlerce askerini kritik bir noktada konuşlandırdı.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 70 binden fazla Rus askeri, Dnipro Nehri'nin doğu kıyısındaki Herson ve Zaporijya oblastlarında görev yapıyor.

Geniş çaplı saldırıların başlangıcından bu yana Rus birlikleri tarafından Herson'un doğu yakasında gerçekleştirilen bir dizi askeri operasyonun ardından Ukrayna kuvvetleri, bölgede tutunma noktaları oluşturdu.

Dnipro çevresinde askeri hareketlilik

Ukrayna askerleri, lojistik zorluklara rağmen Rus saldırılarını püskürtmeye çalışıyor.

Gelişmeyi aktaran Ukrayna basınından Kyiv Independent, 70 bin Rus askerinin ve askeri teçhizatının tamamının doğrudan ön cephede konuşlandırılmadığını aktardı.

Kiev'in açıklamasına göre, askerlerden bazıları, "ek kaynak" olarak daha derin noktalara konuşlandırılmış durumda.

Ukrayna'nın baskınları

Ukrayna, geçen yılın şubat ayından bu yana Dnipro Nehri'nin doğusundaki Herson'un işgal altındaki kısmına baskınlar düzenliyor. En yoğun saldırılar, ağustosta bildirildi.

Açıklamaya göre, Rus güçleri, "yüksek kayıplar" nedeniyle sayısını ve yapısını sürekli olarak değiştiriyor.