Doğu Akdeniz'de sıcak hava dalgası etkili oluyor

AB'nin uydusu tarafından paylaşılan verilere göre, yüzey sıcaklığı 53 santigrat derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı, 46.6 santigrat derece şeklinde kayda geçti.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken yüksek yaz sıcaklıkları ve kuru hava, alevleri besleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Yangınlar sadece ülkemizi değil, Yunanistan ve İtalya'yı da tehdit ediyor.

DOĞU AKDENİZ'DE ALEVLERLE MÜCADELE

Yunanistan'da 58 nokta alevlere teslim olurken, yangın bölgelerine yakın yerleşim yerleri tahliye edildi.

İtalya'da da benzer manzaralar ortaya çıktı. Ülke genelinde 299 yangının devam ettiği, söz konusu iki ülkede yangını durdurmak için havadan ve karadan müdahaleler başlatıldığı kaydedildi.

SICAKLIKLAR KORKUTUCU BOYUTLARA ULAŞTI

Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı tarafından kaydedilen veriler, Doğu Akdeniz'de eşi benzeri görülmemiş durumu gözler önüne serdi.

Uydudan elde edilen bilgiler, Doğu Akdeniz'de yüzey sıcaklığının 53 santigrat dereceye, hava sıcaklığının ise 46.6 santigrat dereceye ulaştığını söylüyor.

Yunanistan ve Türkiye'nin bir bölümünü gösteren haritanın, neredeyse koyu kırmızıya büründüğü görüldü.

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