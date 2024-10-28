Doha’da başlayan müzakereler sonrası Hamas yetkilinden 'ateşkes' açıklaması

İHA

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere dün bir araya geldi.

Ayrıca, toplantı sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu.

Görüşmeler sonrası yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TALEPLERİMİZ NET VE BİLİNİYOR"

Dünkü görüşmelere ilişkin bir açıklama da Hamas yetkilisi tarafından yapıldı.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, Hamas’ın İsrail ile anlaşmaya “açık” olduğunu söyleyerek “Taleplerimiz net ve biliniyor. Netanyahu’nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalması durumunda bir anlaşmaya varılabilir.” dedi.

Ayrıca, Suudi Arabistan basını da daha önce yaptığı haberlerde, Hamas’ın 2 Temmuz'daki rehine anlaşması taleplerine eklenmesi koşuluyla Mısır’ın önerilerini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakerelerini yeniden başlatmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelirken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmişti.

SİSİ, 4 İSRAİLLİ ESİRİN BAZI FİLİSTİNLİ MAHKUMLARLA TAKAS EDİLMESİNİ TEKLİF ETTİ

Sisi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuş ve iki günlük ateşkes sırasında 4 İsrailli esirin bazı Filistinli mahkumlarla takas edilmesini teklif etmişti.

Diğer yandan Sisi, kalıcı bir ateşkese ulaşılması için geçici ateşkesin uygulanmasından sonraki 10 gün içinde müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etmişti.