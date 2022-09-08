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Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e dinlenme tavsiyesinde bulundu

Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e dinlenme tavsiyesinde bulundu

Daha önce hareket sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe'den, bir kez daha istirahat etmesi istendi.