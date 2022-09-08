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- Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e dinlenme tavsiyesinde bulundu
Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e dinlenme tavsiyesinde bulundu
Daha önce hareket sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe'den, bir kez daha istirahat etmesi istendi.
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 11:56
- Güncelleme : 08.09.2022 - 12:59
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, geçtiğimiz günlerde, ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss'ı kabul ederek hükümeti kurma görevini verdi.
İskoçya'da gerçekleştirilen Elizabeth-Truss görüşmesi sonrası, İngiliz Kraliçe'nin doktorları devreye girdi.
İstirahat etmesi istendi
Kraliçe'ye, doktorları tarafından istirahat etmesi ve Birleşik Krallık Özel Konseyi toplantısına katılmaması önerildi.
Toplantı, Kraliçe Elizabeth'ın katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldığı planlanan son program olarak kayıtlara geçti.
Kraliçe'nin hareket sorunları
2'nci Elizabeth, daha önce "hareket sorunları" nedeniyle birçok programa katılamamıştı.
Buckingham Sarayı, Kraliçe'ye tıbbi tavsiye verildiğini doğruladı, ancak daha önce belirtilen söz konusu rahatsızlığa atıfta bulunmadı.